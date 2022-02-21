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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسلام الشاطر لمنتقدي موسيماني: مدرب مبتكر ولو أجنبي كانت الناس اتكلمت عنه كويس

موسمياني
موسمياني

رد إسلام الشاطرنجم الناد الأهلي السابق على منتقدي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، في الفترة الماضية، رغم النجاحات الكبيرة التي حققها المدرب الجنوب إفريقي خلال قيادته للأهلي وتحقيق عدد كبير من الألقاب.

وقال الشاطر عبر قناة الأهلي: "فايتسا غير شكل كرة القدم في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات مع الأهلي ونفس الوضع بالنسبة لمانويل جوزيه في بداية الألفية الثالثة غير شكل كرة القدم في مصر حتى طريقة اللعب والتحضير من الخلف من عند عماد النحاس ووائل جمعة وسيد معوض والتدرج من الخلف للأمام حتى الوصول على المرمى والاستحواذ عل اللعب وسبقهم هيديكوتي في تغيير شكل الكرة المصرية".

وشدد على أن هناك عددا كبيرا من البرامج الرياضية ولكنه لم يخرج برنامج يُحيّي موسيماني على تغيير طريقة لعب الأهلي ويسير على خطاه مدربون كثيرون، وسبق وقلنا أن طارق العشري أول من اعتمد على طريقة 4 / 4 / 2 مع حرس الحدود والباقين ساروا على نهجه.

وأضاف: "لا يوجد محلل واحد يشكر موسيماني على تغيير شكل الأداء وتأمين الخط الخلفي وزيادة الناحية الهجومية بلاعب مثل حمدي فتحي ينطلق من الخلف للأمام للمساندة في الشقين الدفاعي والهجومي، ولكن نحن سنظل نتحدث عن إنجازات".

وتابع: "لازم نمنح موسيماني حقه وإلا علينا أن ندهن شعره أصفر ونخلي عنيه خضرا عشان الناس تتكلم عنها كويس يمكن تعترفوا بأنه مدرب مبتكر واستفاد منه الجميع، وفيه أندية عشان مدربيها أوروبيين بيبرروا لهم التعادل أو الخسارة عشان بيجرب طريقة ولكن لو عملها موسيماني يبقى فاشل".

واختتم: "الأهلي يقود كرة القدم المصرية إلى الطريق الصحيح وموسيماني يستحق أن هناك أشياء جيدة تحدث في النواحي الفنية وفي النهاية ما يهمني أخد دوري وكاس وبطولة أفريقيا وأرجع ألعب كأس العالم للأندية وأخد ميدالية".

اسلام الشاطر بيتسو موسيماني فايتسا كرة القدم المصرية طارق العشري

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