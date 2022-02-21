محمد الشوربجي يحرز ذهبية بطولة أون فاير للإسكواش

أحرز محمد الشوربجي ذهبية بطولة أون فاير للإسكواش “On Fire Open 2022"، والتي تستضيفها ولاية واشنطن الأمريكية، في الفترة من 16 فبراير وحتي 20 فبراير.

وجاء الشوربجي في المركز الأول بعد فوزه على نظيره الويلزي جول ماكين بثلاثة أشواط نظيفة.

وفاز الشوربجي في الدور الـ 16 على الإنجليزي باتريك روني بنتيجة 3-1، ثم فاز في دور ربع النهائي على مواطنه عمر مسعد بثلاثة أشواط نظيفة، وبعدها حقق فوزه الثالث في دور نصف النهائي على الاسباني إيكر بخارس بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، وأخيرًا توج الشوربجي باللقب وحصد الذهبية بعد فوزه على الويلزي جول ماكين بنتيجة 3-0.

كما حصل يوسف سليمان على البرونزية وذلك بعد خسارته في دور نصف النهائي من الويلزي جول ماكين بنتيجة 3-1.

الجدير بالذكر أن نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا توجت بذهبية منافسات السيدات بنفس البطولة.