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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيكة بصوص الشوكولاتة تستحق التجربة

كيك بصوص الشكولاتة
كيك بصوص الشكولاتة

يفضل الكثير من الأشخاص تناول كيك الشوكولاتة عن الكيك العادي لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل كيك الشوكولاتة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكيك .

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كيكة بصوص الشوكلاتة تستحق التجربة


المقادير:


4 بيضات
كأس الا ربع زيت
كأس حليب أو ياغورت
كأس سكر
ملعقتان كبيرتان من الكاكاو مر
2 كيسان دقيق
2 خمارات و1فاني
ملعقة خل في الاخير
مقادير صوص الشوكولا :
- كاس حليب
- 3 ملاعق كاكاو
- ملعقة ك نشا اي مايزينة
- ملعقة صغيرة فانيلا
- سكر حسب الرغبة
ملعقة كبيرة زبدة


طريقة عمل الكيك:


نخفق البيض مع السكر جيدا نضيف باقي العناصر وملعقة خل في الاخير وندخل الكيك إلى الفرن وهو بارد حتى ينضج ثم يزين بصوص شوكولا و ممكن تزينها حسب الرغبة.
طريقة تحضير صوص الشكولاطة لتزيين الكيك :
نخلط كل المقادير في الخلاط الكهربائي و بعد ان تتجانس كل.المكونات نضعهم على النار مع التحريك المستمر الى أن يعقد الخليط و نصبه على الكيك مباشرة بعد اخراجها من الفرن و يمكن اضافة
قطع الشكلاط للخليط و بالصحة و الراحة.

الصحة للشيف شربينى صغير السكر البيض الكاكاو الفرن طريقة عمل الكيك الشوكولاتة طريقة عمل كيك

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