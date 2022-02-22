السجيني بعد موافقة البرلمان على تعديلات بقانون الإيجار القديم: مسألة متوقعة منذ سنوات

علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موافقة البرلمان على تعديلات بقانون الإيجار القديم.

وقال "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: "مسألة متوقعة منذ سنوات"، لافتا: "عندما يتم إقرار القانون من المفترض أن يكون هناك مضاعفة للقيمة الإيجارية ثم زيادة سنوية وبعد ذلك تنقضي الفترة الانتقالية وهي 5 سنوات بالإخلاء أو بتجديد التعاقد وفقا للقوانين الحالية".

وأضاف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،: "الدولة بجميع مؤسساتها اتخذوا قرار واجتمعوا أنه لابد من الانتهاء من قانون الإيجار القديم وإنهاء حالة الجدل حوله وفض النزاعات الموجودة في المحاكم".

وأشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،: "نحاول تصفية ملف الإيجار القديم للأبد، لأنه ملف شائك ومعقد".

