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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يُشيد بالطلاب ذوي الهمم بعد فوزهم في بطولة شمال الصعيد

صدى البلد

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالأداء المتميز لطلاب بني سويف من ذوي الهمم والقدرات الخاصة ، بعد فوز طلاب الصم بالمركز الأول"خماسي كرة القدم وكرة السرعة"ضمن منافسات بطولة إقليم محافظاات شمال الصعيد والتي استضافتها محافظة أسيوط بمشاركة 5 محافظات (بني سويف، المنيا ، الفيوم، أسيوط ، الوادي الجديد)، موجها التهنئة لمسؤولى قطاع التعليم وأسرة التربية الخاصة بالمديرية على هذا الإنجاز والتميز. 


وأوضح هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم أن البطولة تشرف علي تنظيمها الإدارة العامة للتربية الخاصة بالإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة ، وتهدف لاكتشاف وتنمية الإمكانيات والقدرات الكامنة لدى الطلاب ، حيث نجح طلاب بني سويف في الحصول المركز الأول في مسابقة كرة القدم الخماسية ،والمركز الأول في لعبة كرة السرعة بنين ، بجانب الحصول على المركز الثاني بنات  والمركز الثالث في لعبة الكاراتيه

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وأعرب " عنتر" عن تقديره لقيادات التعليم ،متمنيا لهم مواصلة التفوق وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ، ومؤكداً أهمية الأنشطة التربوية بالمدارس وطلاب التربية الخاصة والدمج وصقل خبرات الطلاب الموهوبين وتنميتها من خلال إشراكهم في المسابقات والفعاليات المحلية والإقليمية

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف ذوي الهمم والقدرات الخاصة زارة التربية والتعليم غنيم محافظ بنى سويف ل وزارة التربية والتعليم كرة القدم الخماسي

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