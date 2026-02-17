إيهاب عبد العال: المحافظون الجدد أمام اختبار الاستثمار السياحي

أكد إيهاب عبد العال أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، على أن حركة تعيينات المحافظين الجدد، تعكس اهتمام الدولة المتواصل بضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية، خاصة في المحافظات ذات الطابع السياحي.

زيادة الحركة السياحية وتعظيم الاستثمارات



وأضاف عبد العال، خلال مداخلته مع قناة إكسترا نيوز، أن الاتحاد بغرفه السياحية الخمس يثمّن هذه الاختيارات، خصوصًا في المحافظات السياحية، لما تمثله من أهمية في دعم خطط الدولة لزيادة الحركة السياحية وتعظيم الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة التحرك لحل المشكلات العالقة التي تواجه المستثمرين، مع ضرورة تفعيل قنوات التواصل المستمر بين المحافظين والوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة السياحة والآثار.

وأوضح أن الدولة أولت السياحة اهتمامًا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، حيث تم ضخ مليارات الجنيهات في تطوير البنية التحتية والطرق السياحية، لافتًا إلى أن نحو 85% من الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية تم تطويرها بالفعل، وهو ما يسهم في تحسين تجربة السائح ورفع تنافسية المقصد المصري عالميًا.

وأشار إلى أن القيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص في جميع المناسبات واللقاءات الدولية على الترويج للمقصد السياحي المصري، خاصة المتحف المصري الكبير وما يضمه من مقتنيات فريدة.

وشدد على أن الدولة نظمت خلال السنوات الماضية احتفاليات عالمية بارزة للترويج السياحي من موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، وافتتاح طريق الكباش، وتطوير منطقة أهرامات الجيزة والمزارات السياحية المختلفة وهو ما يتطلب استثمار هذا الزخم وترجمته في زيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر.

وأضاف أن الدولة تستهدف جذب نحو 23 مليون سائح خلال العام الجاري، وهو ما يتطلب الإسراع في تنفيذ الاستثمارات السياحية الجديدة، وتجهيز البنية اللازمة لاستيعاب هذه الزيادة، بما يشمل تطوير المطارات والخدمات اللوجستية.

وشدد على أن المحافظين الجدد، خاصة في المحافظات السياحية، تقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة خلال المرحلة المقبلة لمواكبة هذه الزيادة المتوقعة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسائح بما يحقق رؤية الدولة لتعظيم عوائد القطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني.