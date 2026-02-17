قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إيهاب عبد العال: المحافظون الجدد أمام اختبار الاستثمار السياحي

إيهاب عبد العال
إيهاب عبد العال
محمد الاسكندرانى

أكد إيهاب عبد العال أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، على أن حركة تعيينات المحافظين الجدد، تعكس اهتمام الدولة المتواصل بضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية، خاصة في المحافظات ذات الطابع السياحي.

زيادة الحركة السياحية وتعظيم الاستثمارات


وأضاف عبد العال، خلال مداخلته مع قناة إكسترا نيوز، أن الاتحاد بغرفه السياحية الخمس يثمّن هذه الاختيارات، خصوصًا في المحافظات السياحية، لما تمثله من أهمية في دعم خطط الدولة لزيادة الحركة السياحية وتعظيم الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة التحرك لحل المشكلات العالقة التي تواجه المستثمرين، مع ضرورة تفعيل قنوات التواصل المستمر بين المحافظين والوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة السياحة والآثار.

وأوضح أن الدولة أولت السياحة اهتمامًا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، حيث تم ضخ مليارات الجنيهات في تطوير البنية التحتية والطرق السياحية، لافتًا إلى أن نحو 85% من الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية تم تطويرها بالفعل، وهو ما يسهم في تحسين تجربة السائح ورفع تنافسية المقصد المصري عالميًا.

وأشار إلى أن القيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص في جميع المناسبات واللقاءات الدولية على الترويج للمقصد السياحي المصري، خاصة المتحف المصري الكبير وما يضمه من مقتنيات فريدة.

وشدد على أن الدولة نظمت خلال السنوات الماضية احتفاليات عالمية بارزة للترويج السياحي من موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، وافتتاح طريق الكباش، وتطوير منطقة أهرامات الجيزة والمزارات السياحية المختلفة وهو ما يتطلب استثمار هذا الزخم وترجمته في زيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر.

وأضاف أن الدولة تستهدف جذب نحو 23 مليون سائح خلال العام الجاري، وهو ما يتطلب الإسراع في تنفيذ الاستثمارات السياحية الجديدة، وتجهيز البنية اللازمة لاستيعاب هذه الزيادة، بما يشمل تطوير المطارات والخدمات اللوجستية.

وشدد على أن المحافظين الجدد، خاصة في المحافظات السياحية، تقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة خلال المرحلة المقبلة لمواكبة هذه الزيادة المتوقعة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسائح بما يحقق رؤية الدولة لتعظيم عوائد القطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني.

الاتحاد المصري للغرف السياحة حركة المحافظين مصر سياحة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

رئيس وزراء إسبانيا يدعو لفتح تحقيق مع شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب انتهاك حقوق الأطفال

رئيس وزراء إسبانيا يدعو لفتح تحقيق مع شركات التكنولوجيا بسبب انتهاك حقوق الأطفال

خلال اللقاء

مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية تعقد لقاء يجمع القيادات السابقة للقطاع البرلماني

القمح يتراجع لأدنى مستوى في نحو أسبوع مع تحسن توقعات الطقس في الولايات المتحدة

القمح يتراجع لأدنى مستوى في نحو أسبوع مع تحسن توقعات الطقس في الولايات المتحدة

بالصور

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

