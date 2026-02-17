رداد: تحويل مراكز التدريب لمنصات إنتاج كوادر مؤهلة للمنافسة محليًا ودوليًا

أكد وزير العمل حسن رداد أن تطوير منظومة التدريب المهني يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للوزارة، مشددًا على أن الهدف ليس فقط تحديث البرامج، بل إعادة بناء فلسفة التدريب لتتحول مراكز التدريب إلى منصات إنتاج للمهارة، ومصانع حقيقية للكوادر المؤهلة القادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، والمساهمة الفعالة في دعم خطط التنمية وبناء الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال استماع وزير العمل اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة إلى عرض شامل قدّمه وفد من شركة ابدأ إديو، الذراع التدريبي لمبادرة إبدأ الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، برئاسة الدكتور منصور وهبي، حول مستجدات التعاون المشترك لتطوير منظومة التدريب المهني في مصر..حيث جرى عرض فيديو و إنفوجراف يحكي قصة التحول وبداية مرحلة جديدة للمنظومة المصرية المطورة للتدريب المهني (EVOTS)

وشهد الوزير خلال اللقاء عرض تفاعلي استعرض رحلة التطوير منذ الفكرة وحتى التنفيذ، وقصة التحول المؤسسي، وبداية مرحلة جديدة للمنظومة المصرية المطوّرة للتدريب المهني EVOTS، باعتبارها نموذجًا وطنيًا حديثًا يربط بين التدريب والتشغيل، ويعتمد على الجودة، والابتكار، والشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه، استعرض وفد مبادرة «ابدأ إديو» ملامح المرحلة الجديدة من التعاون، والتي تشمل تطوير المناهج، وتأهيل المدربين، وتحديث البنية التدريبية، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، في إطار رؤية متكاملة تضع المتدرب في قلب المنظومة، وتحوّل التدريب إلى قيمة اقتصادية حقيقية.