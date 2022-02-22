لا تنخدعوا بالأجواء نهاراً..الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلاً على جميع مناطق الجمهورية

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم، الثلاثاء، استقرارا في الأحوال الجوية مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بالإضافة إلى سطوع أشعة الشمس، وبالتالي يكون الطقس مائلا للدفء على شمال البلاد، و دافئا على جنوب البلاد، وجنوب سيناء، خلال ساعات النهار.

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري"، المُذاع على فضائية "أخبار مصر"، أنه خلال ساعات الليل وغياب أشعة الشمس، يكون الطقس شديد البرودة على جميع مناطق الجمهورية، معقبة: "لا تنخدعوا بـ طقس النهار، حيث يصل الفرق بين درجات الحرارة نهاراً وليلاً إلى 10 درجات مئوية".

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين قائلة: "يجب عدم تخفيف الملابس، وعدم الانخداع بدرجات الحرارة نهاراً وتغيير الملابس الشتوية، حيث يجب الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل وساعات النهار".

وحذرت منار غانم من وجود الأتربة العالقة في سماء القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، معقبة: "هتأثر على الرؤية الأفقية".