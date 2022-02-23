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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجآت في تشكيل أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد المتوقع بـ دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد ضد
أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره مانشستر يونايتد في قمة نارية، اليوم الأربعاء، في ختام مباريات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة اللقاء بين الأتليتي ومان يونايتد على ملعب واندا متروبوليتانو، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

القناة الناقلة

 وستذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium  بتعليق  المعلق حفيظ دراجي.

واتفقت الصحف العالمية على التشكيل المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد.

وتوقعت بعض الصحف الإسبانية أن أنطوان جريزمان ولويس سواريز نجمي أتلتيكو مدريد سيجلسان على دكة البدلاء.

ويفتقد أتلتيكو مدريد لخدمات كوكي، ودانييل فاس،  ويانيك كاراسكو وكونيه وتوماس ليمار وليكومت.

ويدرس دييجو سيميوني مدرب الأتلتي، اللعب بـ 5 مدافعين، لكن الغيابات التي ضربت الفريق، تضع المدير الفني في حيرة شديدة.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

 أوبلاك - لودي - رينيلدو - خيمينيز - سافيتش - فارساليكو - كوندوجبيا - هيريرا - يورينتي - كوريا - فيليكس.

في المقابل لا يدخل المان يونايتد، المباراة وهو في حال أفضل من أتلتيكو، حيث إن الفريق واجه حالة من تذبذب المستوى على مدار الموسم.

لكن الفريق الإنجليزي يتسلح بالسجل المبهر لكريستيانو رونالدو في مواجهات ممثل إسبانيا.

وسافر يونايتد للعاصمة الإسبانية بأغلب نجومه، باستثناء ميسون جرينوود وإدينسون كافاني.

فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

 دي خيا - شاو - فاران - ماجواير - دالوت - ماكتوميناي - فريد - بوجبا - برونو - سانشو - رونالدو.

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