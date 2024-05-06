محاولة لإنعاش الأمل في صفقة.. رئيس المخابرات الأمريكي يلتقي نتنياهو بالقدس

قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن اجتماعا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، سيعقد في القدس بعد ظهر اليوم الاثنين.

وقد انهارت الجهود المكثفة التي بذلتها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوسط في صفقة بين إسرائيل وحماس خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويعمل مدير وكالة المخابرات المركزية على إيجاد طريقة للحفاظ على بقاء الأمل في صفقة حتى مع اعلان إسرائيل البدء في إجلاء المدنيين من أجزاء من رفح قبل عملية عسكرية محتملة.

وغادر بيرنز القاهرة إلى الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء قطر أمس، وهو في إسرائيل اليوم.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت، يوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غرة وإطلاق سراح الرهائن.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن إسرائيل تسلمت من الوسطاء رد حماس على مقترح الاتفاق.

ونقلت القناة الـ"12" الإسرائيلية، عن مسؤولين، قولهم إن فرص التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "منخفضة جدًا".

وأعلنت حركة "حماس" في بيان رسمي اليوم، انتهاء جولة مباحثات هدنة غزة في القاهرة، مشيرة إلى مغادرة وفد حركة حماس القاهرة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة.

ونقلت "سكاي نيوز عربية " عن مصادر مصرية، أن وفد حماس غادر إلى قطر؛ للتشاور، على أن يعود إلى القاهرة، الثلاثاء؛ لاستكمال المفاوضات.

وذكر بيان "حماس": "وفد الحركة قد سلم الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة".