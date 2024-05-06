عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالات فورية لمخالفات البناء في دمياط الجديدة

ازاله تعديات
ازاله تعديات

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله ، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، عن سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية لمخالفات البناء والتعديات على خطوط التنظيم في المدينة ، بهدف الحفاظ على النسق المعمارى والحضارى الذى تم بناؤه بعناية.

ونوه رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، بأنه فى إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، وحرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون إستغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية.
 

أسفرت حملة المتابعة والرصد عن  إيقاف محاولة تقفيل مظلة مفتوحة الجوانب وتحويلها لوحدة سكنية والشروع فى عمل دور دوبلكس  بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمجاورة  ( ٢٦ ) بنطاق الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة"، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.
وفى السياق ذاته ، تم إزالة سلم مخالف خارج خطوط التنظيم  ، بالمجاورة ( ١٣ ) بنطاق الحي الثالث بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ، بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجارى تنفيذها وإزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

وأفاد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم التحفظ على المعدات ومصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الجهاز ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن حيال المخالفين.

وقال رئيس الجهاز إنه تم التنبيه على الإدارات المعنية بالجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من الإنضباط والإزالة الفورية لأى مخالفة فى مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وأنه لا تهاون مع أى مخالفات عشوائية بالمدينة، تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن التصدى والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والإشغالات.


الجدير بالذكر أن حملات المتابعة والرصد المستمرة تتم تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز و الرائد أحمد خطاب رئيس مباحث قسم شرطة التعمير بالمدينة ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز .

الصحة توافق على توفير أدوية مرضى القلب والضغط بالتأمين الصحي في دمياط

دمياط الأراضى السكنية ازالات فورية أحياء المدينة الترخيص الإزالة الفورية التنمية وتطوير المدن الدكتور عاصم الجزار تكثيف الحملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد يومي 1500 جنيه.. أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك المصرية 2024| تفاصيل

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

خالد مرتجي يرد على مريم متولي: محدش كلمك ومش هترجعوا الأهلي.. فيديو

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خالد الغندور يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي علي معلول

حقيقة القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا لدهس شاب أعلى الدائري

موضوعات متعلقة

ضبط ربع طن فسيخ فاسد في دمياط

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية: معبر رفح يعمل بشكل طبيعي بعد قصف حـماس لمنطقة كرم أبوسالم

حر وأمطار ورياح.. مفاجأة في طقس شم النسيم والأرصاد توضح

القبض على سائق دهس سيدة أثناء عبورها الطريق بالنزهة

هل الدعاء في آخر ساعة قبل الظهر مستجاب؟.. فيه 3 عجائب فاغتنمه

طارق السيد: لا أتوقع انتقال فتوح وزيزو للأهلي

دهس شابًا وهو بيعدي الطريق.. القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا في الطالبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق شاسع بينهما.. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين عبد الوهاب بالكويت| شاهد

علامة واحدة.. سلامة الغذاء تنشر صورة للفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي

مجسم وضيق.. نجوي كرم تثير الجدل بالسوشيال ميديا في دبي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فياجرا طبيعية في أكلات شم النسيم

فيديو

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ