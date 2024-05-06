إزالات فورية لمخالفات البناء في دمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله ، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، عن سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية لمخالفات البناء والتعديات على خطوط التنظيم في المدينة ، بهدف الحفاظ على النسق المعمارى والحضارى الذى تم بناؤه بعناية.

ونوه رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، بأنه فى إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، وحرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون إستغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية.



أسفرت حملة المتابعة والرصد عن إيقاف محاولة تقفيل مظلة مفتوحة الجوانب وتحويلها لوحدة سكنية والشروع فى عمل دور دوبلكس بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمجاورة ( ٢٦ ) بنطاق الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة"، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

وفى السياق ذاته ، تم إزالة سلم مخالف خارج خطوط التنظيم ، بالمجاورة ( ١٣ ) بنطاق الحي الثالث بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ، بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجارى تنفيذها وإزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

وأفاد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم التحفظ على المعدات ومصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الجهاز ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن حيال المخالفين.

وقال رئيس الجهاز إنه تم التنبيه على الإدارات المعنية بالجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من الإنضباط والإزالة الفورية لأى مخالفة فى مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وأنه لا تهاون مع أى مخالفات عشوائية بالمدينة، تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن التصدى والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والإشغالات.



الجدير بالذكر أن حملات المتابعة والرصد المستمرة تتم تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز و الرائد أحمد خطاب رئيس مباحث قسم شرطة التعمير بالمدينة ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز .