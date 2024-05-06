أحمد حسام ميدو يوجه رسالة لسيف فاروق جعفر

تحدث أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، لسيف فاروق جعفر، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الأداء الذي ظهر عليه في مباراة سموحة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "سيف فاروق جعفر، مع كل إحترامي ليه، ربنا عملك كل السيناريوهات اللي ممكن تحصل في الدنيا إن إنتا ترجع الزمالك مرة تانية ومجلس إدارة عاوز يساعدك عشان إنتا ابن النادي. رجوعك للزمالك تاني حلم كبير جدًا ورجعت النادي والجمهور بدأ يبلعك".





ووجه ميدو، رسالة لسيف جعفر، قائلا: «ربنا يا أخي أداك فرصة العمر إن المدرب يبدأ بيك في ماتش تقدر تتسيط فيه وترجع تاني لكن مفيش قلب خالص».

وتابع: "في مباراة الأهلي كورتين يتقطعوا منك ويتعمل هجمة مرتدة على الزمالك وانت بتتمشى في وسط الملعب مع إن في ماتش الأهلي مفروض تجري لحد ما يجيلك سكتة قلبية ولكن إنت لا مبالاة خالص".

