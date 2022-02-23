سفير روسيا بالقاهرة: لا تخشى فرض العقوبات الغربية

أكد السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، أن موسكو لا تخشى فرض المزيد من العقوبات الغربية عليها.

ونوه بوريسينكو ـ في حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" الفضائية مع الإعلامية "أمل رشدي"، بث اليوم الأربعاء - إلى أن روسيا جزء هام من التجارة في العالم، وكذا مصر والصين والهند وغيرها من البلدان الأخرى، كما أن لديها علاقات تجارية وطيدة مع الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 60 عاما.

وشدد على أن القوات الأوكرانية باشرات في اعتداءاتها على الجمهوريتين منذ ديسمبر الماضى، وتسببت في قتل المئات من الأطفال والأشخاص.

وأكد على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي بين السلطات في أوكرانيا وبين الجمهوريتين المنفصلتين "دونيتسك ولوجانيسك" لأداء التزاماتهم وإيجاد لغة حوار لوقف القصف الأوكراني.

وأشار إلى أنه كان يتحتم على كيف تعديل دستورها للاعتراف بالوضع الخاص للجمهورريتين، مبينا أن روسيا انتظرت طويلا قبل أن تتخذ قرارها بالاعتراف بجمهوريتي دونتيسك ولوجانسك.

وتابع: "إن روسيا شجعت جمهوريتي دونتيسك ولوجانسك على الالتزام باتفاقية مينسك"، مضيفا أن: "الالتزام الهام كان على كييف ولكنها لم تقم بفعل شئ".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن النصف الثاني من اتفاقية مينسك تم التوقيع عليه في نهاية 2015؛ وطالبنا نظرائنا الفرنسيين لتشجيع كييف على حل التوتر في شرقي أوكرانيا، لكن كييف لم تقم باتمام هذه الاتفاقية، مؤكدا أن العديد يشجع على الحرب في هذه المنطقة.