جاليري هالة ينظم معرض "دفعتي" الثلاثاء المقبل

ينظم جاليري هالة للفنون، بالتعاون مع جميعة "خليجيون في حب مصر" برئاسة الدكتور يوسف العميري معرض "دفعتي" وذلك في إطار التعاون الفني والثقافي بين الطرفين داخل مصر وخارجها.

ومن المقرر افتتاح المعرض يوم ١ مارس ويستمر إلى ٣ مارس المقبل ، ويبدأ في الساعة السادسة مساءاً في مقر الجمعية بالمهندسين.

محبي الفن

تأتي فكرة المعرض في إطار محاولة لم شمل دفعة فنون جميلة ٢٠٠٦ من خلال عمل جماعي فني بعد غياب طويل بعد التخرج وذلك من خلال مشاركة مجموعة من الفنانين التشكيلين وأساتذة الكلية.

ومن بين ضيوف شرف المعرض من مصر الدكتورة "صفيه القباني"، والدكتور "حمدي أبو المعاطي"، الدكتور "عبدالعزيز الجندي"، الدكتور "علي حبيش"، الدكتور "طارق الطوخي"، "طارق الكومي"، "عبده سليم"، "ايهاب عبدالله"،"ماهر عراقيب"، "مجدي الحريجي"، "أيمن أبو زيد".

ومن المنتظر حضور بعض الشخصيات الخليجية ذات المستوى الرفيع ومحبي الفن التشكيلي خلال افتتاح المعرض.