قوى عاملة النواب: قانون تنظيم الحج يواكب التطورات الجديدة التي طرأت على السعودية

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذي وافق عليه مجلس الوزارء اليوم موضحة أن إنشاء البوابة المصرية للحج سيكون لها أهمية كبيرة خلال هذا الموسم.

وتابعت وكيل قوى عاملة النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا القانون من شأنه تلبية وتنظيم كافة احتياجات الحجاج أثناء رحلتهم، موضحة ان اهداف القانون سامية ومتمثلة في متابعة ما سيحدث من مشاكل أثناء فترات الحج بالاضافة إلى التاكيد على ضوابط لبعثة الحج وتوافر المرشدين.



ونوهت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع القانون نص على أن تنشأ بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها،والتي من شأنها اصدار كوداً تعريفياً لكل حاج، وهو ما يواكب التطوير الذي طرأ على المملكة العربية السعودية.

وتابعت النائبة سولاف درويش، أن السعودية قامت بتحديث قوانينها ووضعت لوائح جديدة ، منوهة أن هذا القانون جاء مواكبة لكل ما يحدث وفي توقيته المناسب متابعة:" كل الاليات التي وضعها القانون ذات اهمية في الفترة الحالية.. ويتوافق مع تعليمات الحج من السلطات السعودية".