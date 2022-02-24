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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي لن يكون ورقه ضغط على الزمالك.. موقف الخطيب من التعاقد مع طارق حامد

صدى البلد

 

أكد  الإعلامي محمد شبانة ان بعض الوكلاء عرضوا اسم طارق حامد لاعب الزمالك على إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب للانتقال لصفوف القلعة الحمراء في صفقة انتقال حر خلال الموسم القادم.


 وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المُذاع على فضائية ETC "كشف مصدر مسئول أن إدارة الأهلي أكدت عدم حاجة الفريق لخدمات طارق حامد بسبب وجود وفرة عددية في هذا المركز من بينهم عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي بخلاف بعض اللاعبين الشباب.


وواصل شبانة: "أضاف المصدر أن الخطيب أخطر أمير توفيق مدير التعاقدات رفضه فكرة الجلوس أو التفاوض مع اللاعب حتي لا يكون بمثابة كمين وكوبري لاستخدام اسم الأهلي في الضغط علي الزمالك لتلبية طلباته المالية في ظل محاولات انهاء اللاعب الحصول علي مستحقاته المالية 
 

وأوضح المصدر أن أمير توفيق أغلق فكرة الجلوس مع اللاعب أو أي وكيل حتي لا يتم التقاط صور له ويتم تداولها في السوشيال ميديا وتكون وسيلة  لتجديد الزمالك مع طارق حامد بشروطه المالية .

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