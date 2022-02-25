عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة.. بوسي تتألق في أحدث ظهور

بوسي
بوسي

شاركت المطربة بوسي متابعيها عدة صور لها عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «انستجرام». 

 

وظهرت بوسي بإطلالة جذابة مرتدية فستان أنيق باللون الموف، واعتمدت علي مكياج جذاب وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.
 

حل والد الفنانة بوسي ضيفا على برنامج "سعد مولعها نار" الذي يذاع عبر قناة الشمس، ويقدمه المغني سعد الصغير. 
 

وتراجع الحاج محمد والد بوسي عن تصريحاته ضدها التي انتشرت خلال الأشهر الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأخبار الصحفية بعد اتهامها بالتقصير في حقه وتركه بدون أموال للعلاج وفي مأزق مالي جعله غير قادرا على شراء العلاج. 

وقال والد بوسي لبرنامج "سعد مولعها نار"، إنه لم يراها منذ 3 سنوات، وقبل الشهرة كانت دائما بعيدة عنه، ولم يعرف عنها معلومات كثيرة قبل غنائها في النوادي والمناسبات. 

وأكد والد بوسي على أنه أخطأ في حقها قائلا:" لما بشوفها في التلفزيون بفرح وبفتخر بيها"، ووجه لها رسالة موضحا حقيقة ما حدث معه:"  متزعليش مني وأنا غلطان من الأول ..واحد لعب بدماغي وخلاني عملت الكلام ده".

واستطرد:" أنا مش عارف الكلام اللي بقوله ونتيجته جت عليكي .. بتأسفلك انتي بنتي واستحمليني..  راعي إني راجل كبير وعاوز أتعالج ومحتاج مصاريف وحد يساعدني.. وهو لعب بدماغي عشان أعمل الكلام ده". 

وبادر الفنان سعد الصغير بمساعدة والد الفنانة بوسي، وإعادة فرش أثاث منزله بعد شكوته من ضيق الوضع المالي، وحرص على الصلح بين المغنية الشهيرة ووالدها.  

 

IMG_٢٠٢٢٠٢٢٥_١٥٥٩٤٣
IMG_٢٠٢٢٠٢٢٥_١٥٥٩٤٣


 

بإطلالة انيقة احدث ظهور ل بوسي تتألق في احدث ظهور لها مكياج جذاب سعد مولعها نار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

تركيا ترد على طلب أوكرانيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

نقل الرئيس الأوكراني إلى ملجأ محصن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

ترشيحاتنا

لتقليص العجز.. دورة تدريبية في"الزراعة" عن استخدام الشعير كبديل للقمح

شافها في وضع مخل| جزار يقتل ابنته بـ شومة ومفاجأة من والدتها

سفارة مصر بأوكرانيا للمواطنين: توجهوا إلى رومانيا ومنها إلى القاهرة |فيديو

الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي .. صور

المباراة الأولى منذ السكتة القلبية.. برينتفورد يعلن مشاركة إريكسن أمام نيوكاسل غدًا

أردوغان يهاجم الناتو ودول الغرب: يوجهون النصائح لأوكرانيا ورد فعلهم يفتقر للحسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. كوريا الشمالية تتخلص من التقويم الميلادي.. ما القصة

فيديو جراف| شروط تذكرتي لحضور مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها

أكثر من 200 هجمة.. تفاصيل الحرب البرية الجوية على أوكرانيا |فيديو جراف

هل حرب روسيا و أوكرانيا من علامات الساعة؟.. شاهد رد مبروك عطية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ