15عملا صناعيا بـ"شينزو آبي".. السيسى يتابع مستجدات تنفيذ المحاور بالقاهرة |فيديو

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

وشرح أحد المهندسين للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تقرير أذاعه موقع الرئاسة، أن محور عمر سليمان يربط بين محور حسب الله الكفراوى بمحور عمر سليمان والذى تم عليه تنفيذ 3 أعمال صناعية لسيولة الحركة مع محور الشهيد ، بالاضافة إلى أن محور شينزو آبى يتم عليه تنفيذ 15 عملا صناعيا تم الانتهاء من 12 عملا منها وجارٍ تنفيذ 3 أعمال أخرى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة التفقدية للرئيس السيسي تضمنت عدداً من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، فضلاً عن مشروع "ألماظة بارك" لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات.

وحرص الرئيس السيسي على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية.

كما حرص الرئيس السيسي على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، خاصة أعلى كوبري تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الأوتوستراد.