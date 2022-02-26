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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونز هوبكنز: إصابات العالم بفيروس كورونا تتجاوز 433 مليون حالة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 433 مليونا و196 ألفا و953 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم "السبت"، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و939 ألفا و353 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 78.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 28.6 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ947 ألفا و653 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ648 ألفا و496 حالة وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 513 ألفا و481 وفاة.

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