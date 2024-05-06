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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش الأفضل في مصر.. إبراهيم سعيد يهاجم لاعب الزمالك زيزو

صدى البلد

وجه ابراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، رسالة شديدة اللهجة، للاعب الزمالك أحمد سيد زيزو.

وكتب عبر حسابه على أكس: "‏زيزو واقع بدنيا ومقضيها سوشيال ميديا ‏وقولت كتير انه مش قادر ومستواه محلي وبتهاجم ‏وهو مش افضل لاعب في مصر ومستواه اقل من لاعب محلي".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة  الإثنين، من التدريبات الجماعية؛ بعد خوض مباراة سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز 12 في الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 5 مواجهات، بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 31 نقطة.

أحمد سيد زيزو إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر إبراهيم سعيد البرتغالى جوزيه جوميز الدوري المصري الممتاز نادي الزمالك

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