بالشعر الافريقي.. أيتن عامر تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة أيتن عامر، صوراً في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بإطلالة كاجوال بشعر افريقي وبشرة سمراء، بصور معدلة ببرنامج الفوتوشوب.

وكان قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عنب" البوستر الرسمى تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وقد ظهر فى البوستر جميع نجوم الفيلم.

فيلم "عنب" بطولة آيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، وتوني ماهر، ونور قدري، ومحمد رضوان، وإخراج أحمد نور، والفيلم قصة أمين جمال، وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم.

وحرصت الفنانة أيتن عامر، على إحياء ذكرى وفاة والدها، الخميس 2 مايو.

ونشرت أيتن عامر، مقطع فيديو يحتوى على لقطات تجمعها بوالدها الراحل منذ طفولتها، معلقة: «الله يرحمك يا حبيبي يا بابا، كنت بتاخدنى معاك في كل حتة بتروحها، على القهوة تعلمنى طاولة ودومينو وبعدها نتمشي على البحر وناكل ايس كريم وتودينى الملاهى ونركب العربية تسمعنى ام كلثوم».