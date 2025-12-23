قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الغرفة التجارية بدمياط تدشن مؤتمر الرعاية الصحية للتجار تحت شعار «صحة التاجر الدمياطي»

غرفة دمياط التجارية
غرفة دمياط التجارية

عقدت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، برئاسة محمد عبداللطيف فايد، مؤتمر تدشين مشروع الرعاية الصحية للتجار، تحت شعار «صحة التاجر الدمياطي»، وذلك في إطار حرص الغرفة على دعم منتسبيها وتوفير مظلة رعاية صحية متكاملة للتجار وأسرهم.
وافتُتح المؤتمر بكلمة محمد عبداللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، والتي أعرب خلالها عن شكره للدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط على دعمه للغرفة التجارية، وحرصه على مساندة المبادرات التي تخدم التجار وتحسين مستوى معيشتهم.
وأكد أن دعم المحافظ ساهم بشكل كبير في إعادة إحياء مشروع الرعاية الصحية وخروجه للنور بصورة أكثر تنظيمًا وشمولًا.. موضحا أن المشروع واجه معوقات تم تلافيها خلال المرحلة الحالية لضمان نجاحه واستدامته.
وشدّد على أن المشروع يستهدف تقديم خدمات رعاية صحية متميزة لأصحاب السجلات التجارية وأسرهم، من خلال التعاون مع المستشفيات الحكومية والخاصة وشركات التأمين.. مشيرا إلى اهتمام الغرفة بالتجار من الناحية الاجتماعية والصحية، مع الحرص على تقديم خدمات تليق بدورهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال فعاليات المؤتمر، أكد الدكتور محمد عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن مشروع «صحة التاجر الدمياطي» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاع الصحي والغرفة التجارية، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة ستقدم كامل الدعم الفني والطبي لإنجاح المشروع، والتنسيق مع المستشفيات الحكومية والإدارات الطبية لضمان تقديم خدمات صحية وفق أعلى معايير الجودة.
وأوضح أن المبادرة تعكس توجه الدولة نحو توسيع مظلة الرعاية الصحية لمختلف فئات المجتمع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دورية وتقييمًا مستمرًا لمستوى الخدمات المقدمة، والعمل على تذليل أي معوقات لضمان استدامة المشروع وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.
من جانبه، أعرب عمرو حجاج رئيس قطاع الدلتا لشركة مصر للتأمين، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المشروع المجتمعي الرائد، مؤكدًا أن شركة مصر للتأمين تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات التي تهدف إلى توفير حماية صحية وتأمينية حقيقية، وتسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للتجار وأسرهم.
وأشار إلى أن التعاون مع الغرفة التجارية بدمياط يأتي في إطار دعم الدور الاقتصادي والاجتماعي للتجار، لافتًا إلى أن الشركة ستعمل على توفير أنظمة تأمين مرنة وتغطيات تأمينية مناسبة، مع تبسيط الإجراءات وسرعة تقديم الخدمة الطبية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمستفيدين من المشروع.
جاء المؤتمر بحضور الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، ومديري عموم المستشفيات الحكومية، والسادة مديري الإدارات الطبية، وممثلي المستشفيات الخاصة، إلى جانب عمرو حجاج، رئيس قطاع الدلتا لشركة مصر للتأمين، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية
وفي ختام المؤتمر، أشاد الحضور بأهمية المبادرة.. مؤكدين دعمهم الكامل لإنجاح مشروع الرعاية الصحية للتجار، باعتباره نموذجًا للتكامل بين الجهات التنفيذية والقطاعين الصحي والتأميني، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للتاجر الدمياطي وأسرته.
س ا م ي
/أ ش أ/
