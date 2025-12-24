قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضمن خطة الصحة الوقائية.. فحص طبي شامل للأطفال دور الرعاية بدمياط

زينب الزغبي

نفَّذت إدارة الصحة المدرسية والشباب بمديرية الشؤون الصحية بدمياط، وبالتعاون مع إدارات دمياط وفارسكور وكفر البطيخ، زيارةً ميدانيةً لدار رعاية الأطفال، وذلك في إطار الحرص على دعم منظومة الرعاية الصحية الوقائية للأطفال بدور الرعاية.

وخلال تلك الزيارة، تم توقيع الكشف الطبي على الأطفال، إلى جانب إجراء تحاليل الكشف عن الأنيميا وفحص الأسنان، فضلًا عن تقديم الدعم النفسي اللازم، وذلك بهدف الاطمئنان على حالتهم الصحية والاكتشاف المبكر لأي مشكلات صحية.

وعلاوة على ذلك، وبخلاف الخدمات الطبية المقدَّمة، تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية التي تناولت أسس النظافة الشخصية، وطرق تجنُّب العدوى والوقاية منها، بالإضافة إلى التوعية بالطريقة الصحيحة لغسل الأسنان، بما يُسهم في تعزيز السلوكيات الصحية السليمة لدى الأطفال.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة الفحص الدوري التي تُجريها مديرية الشؤون الصحية وإدارة الصحة المدرسية والشباب بدور الرعاية، حيث تهدف إلى المتابعة الصحية المستمرة للأطفال، والاطمئنان عليهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الاكتشاف المبكر لأي مشكلة صحية.

والجدير بالذكر أنه تم توجيه فئة الشباب والمراهقين إلى عيادات الشباب والمراهقين التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالوحدات الصحية، وذلك لضمان استمرارية المتابعة الصحية لهم، إلى جانب تقديم المشورة والتوعية في مختلف القضايا الصحية التي تهم هذه الفئة العمرية.

