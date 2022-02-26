بعد التوجيه بعلاج سمير صبري.. مي سليم للرئيس: حفظك الله وحفظ مصر

وجهت الفنانة مي سليم رسالة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيه الرئيس بعلاج الفنان سمير صبري.

ونشرت مي سليم بوست عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت: "شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظك الله وحفظ مصر وشعبها".

علاج سمير صبري

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، تواصل مع الفنان سمير صبري وأبلغه بتلبية جميع احتياجاته.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، “ ان شاء الله صحة الفنان سمير صبري تتحسن ونطمن عليه”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن الدولة المصرية تحركت على الفور، معلقا: أنا عايز اقول لسمير صبري انت في رقبة مصر كلها.

وأشار عمرو أديب إلى أن هذا الإهتمام عالي المستوي، ومصر عمرها ما تخلت عن فنان أو حد كان ليه دو في الدولة، وسمير صبري ادى لمصر وللفن على مدار سنوات طويلة.