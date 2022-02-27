5 مباريات بلا فوز.. ماذا حدث للزمالك إفريقيًا ومحليًا

للمباراة الخامسة على التوالي، لم يستطع نادي الزمالك، تحقيق فوز واحد في كافة المسابقات التي يشارك بها حيث مُني بهزيمة قاسية أمس السبت امام الوداد الرياضي المغربي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

البداية رباعية من غزل المحلة

بداية انكسارات الزمالك كانت هزيمة كبيرة بـ 4 اهداف من فريق غزل المحلة لحساب كأس الرابطة المصرية.

هزيمة الزمالك على يد زعيم الفلاحين جاءت في وقت مشاركة لاعبيه الدوليين مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية.

لكن الزمالك لم يستفق بعد العودة وواصل سجل هزائمه ونتائجه السلبية في مباريات الدوري ودوري ابطال غفريقيا.

تعادل مخيب مع بترو اتليتكو

في مباراة كان الزمالك فيها الطرف الأفضل، بينما الحظ في الاتجاه المقابل، وقع الزمالك في فخ التعادل مع بترو اتليتكو في اول مباراة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك تعادل بهدفين لمثلهما وبدأ البطولة بخسارة نقطتين مهمتين على ارضه كانت كفيلة لتدفعه معنويًا لاستكمال البطولة بروح عالية.

خسارة قاسية من سموحة

عاد الزمالك للدوري المصري ليتلقى خسارة جديدة بهدفين من نادي سموحة السكندري، في مباراة تاهت فيها هوية الفريق الابيض واستسلم للهزيمة بلا روح.

الزمالك ابتعد عن المنافسة على صدارة الدوري جزئيًا بعد الخسارة من سموحة وبات ينافس على المركز الثاني والثالث مع تفوق لبيراميدز.

تعادل باهت مع ساجرادا

في الوقت الذي كان الفريق الابيض يحتاج غلى اول ثلاث نقاط كاملة في مشوار البطولة الإفريقية الاهم على مستوى الاندية، عاد الفريق من أنجولا بنقطة وحيدة بعد تعادل مع ساجرادا أضعف فرق المجموعة ليدخل في حسابات معقدة من اجل الصعود.

هزيمة قاتلة من الوداد

انتهت بالامس مباراة الزمالك والوداد المغربي بنتيجة 3 / 1 للوداد في مباراة غاب فيها الزمالك عن الأداء والمستوى والروح ودفع فيها ثمنًا باهظًا لأخطاؤ اللاعبي والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك تراجع في ترتيب المجموعة للمركز الثالث برصيد نقطتين من 3 مباريات، بينما صارت مهمة الصعود صعبة للغاية بعد وصول منافسهن الوداد الى 6 نقاط وبترو اتليتكو 7 نقاط في المركزين الثاني والأول.