عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء.. سعفان: تحويل 2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 70 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 42 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت  128 ألفاً و 657 دولاراً ،أى ما يعادل 2 مليون 15 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

409059_00001
409059_00001
409059_00002
409059_00002
وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي السفارة المصرية عمان الأردن القائمة الـ 70 من مستحقات الضمان الاجتماعي 42 عامل مصري حويل 2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

وفاة الفنانة جالا فهمي

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشر .. لحظة بلحظة

سعر الدولار في البنوك اليوم 27-2-2022

ترشيحاتنا

قبل مناقشته بالشيوخ.. تعرف على أسباب إصدار قانون موحد للتأمين

بعد قليل .. محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة

أخبار الفن| وفاء سالم تفجر مفاجأة عن وفاة جالا فهمي.. ومحمد فؤاد يظهر بوزن زائد

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس كاراباو.. والقناة الناقلة

بيبسي بالنيتروجين..شركة عالمية تعلن إنتاج مشروبات غازية غريبة

أهم الأخبار.. الجمهور يدعم الأهلي بعد الهزيمة من صن داونز.. ظهور جديد لمحمد فؤاد بوزن زائد.. امرأة أوكرانية تصرخ في وجه جندي روسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

فيديو

تسريب غاز.. العثور على جثة فنان لبناني داخلة شقته بالشيخ زايد|فيديوجراف

تزوجت 4 مرات وأنجبت ولدًا.. وفاة الفنانة جالا فهمي | فيديو جراف

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ