الصحة: مبادرات للكشف عن الأورام المختلفة قريبا

قال دكتور خالد عبد الغفار، وزير التربية والتعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن مبادرة الكشف عن السمنة والانيميا والتقزم الغير وراثى، من خلال 30 ألف مدرسة والكشف على ما يقرب من 20 مليون طفل فى مراحل عمرية مختلفة.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمة المذاعة اليوم الأثنين، أن كل ما يبذل من مجهود وعمل وتكلفة غرضه تحسين حياة المواطن المصرى.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى كلفنا خلال الفترة القادمة بعمل عدد من المبادرات الأخرى للكشف عن الأورام المختلفة مثل سرطان الرئة وعنق الرحم وغيرها.

وتابع أن ضخامة وزارة الصحة فى وجود 5000 وحدة رعاية صحية منتشرة فى كل مصر، هذا جزء كبير من مشروع تنمية الأسرة المعتمد على ضخامة وانتشار هذه الوحدات والرعاية الصحية بالاضافة إلى الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة من خلال وحدات ثابتة أو متنقلة.