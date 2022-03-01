مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 1 مارس

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022 ، 28 رجب 1443 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

اذان الفجر 4:57 صباحاً

اذان الظهر 12:08صباحاً

اذان العصر 3:25 مساءً

اذان المغرب 5:53 مساءً

اذان العشاء 7:10مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

أذان الفجر: 5:01صباحًا

أذان الظهر 12:13صباحاً

أذان العصر 3:29 مساءً

أذان المغرب 5:57 مساءً

أذان العشاء 7:15 مساءً

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية:

صلاة الفجر: 4:53 صباحًا

صلاة الظهر 12:04 صباحاً

صلاة العصر 3:20 مساء

صلاة المغرب 5:49 مساءً

صلاة العشاء 7:06 مساءً

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ:

صلاة الفجر 4:44 صباحا

صلاة الظهر 11:56 مساء

صلاة العصر 3:14 مساء

صلاة المغرب 5:44 مساء

صلاة العشاء 6:58 مساء



مواقيت الصلاة في أسوان:

صلاة الفجر 4:51 صباحاً

صلاة الظهر 12:02 صباحاً

صلاة العصر 3:22 مساءً

صلاة المغرب 5:52 مساءً

صلاة العشاء 7:04 مساءً