استشاري نفسي يقدم نصائح مهمة للأباء لحماية لأطفال من ممارسة العنف بالمدارس | فيديو

قال الدكتور نور أسامة، استشاري نفسي، إن الأب والأم عليهما دور كبير في السلوك الذي يقوم به الأطفال، مؤكدا انه لو قام الطفل بعمل سلوك خاطئ من العنف وغيره؛ يكون نتيجة من الآباء، وما ينعكس منهم.

وأضاف نور أسامة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن العنف لو مارسه الطفل في المنزل فقط، سيكون الطفل حينها شخصيته منعزلة ومنطوٍ؛ لذا يمارس العنف على أقربائه، ولا بد من تدخل الأهل لتعديل السلوك.

وتابع الإستشاري النفسي، أنه لا بد للأباء، ان يكون عليهم دور لمواجهة التنمر الذي يقع على بعض الأطفال في المدارس، خاصة أن هناك أفكار سامة يبثها الآباء لأبنائهم منها “لو حد ضربك اضربه”، وهي أساليب خاطئة.

وأشار نور أسامة إلى ان الإيذاء البدني يقع على الطفل، سواء من خلال العنف في المدارس أو قد يكون عنف سلوكي يمارسة الأب أو الأم أمام الطفل.