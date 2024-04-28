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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تفتيشية للمرور على 3 فنادق سياحية في الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة للتفتيش والمرور على 3 فنادق سياحية، للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة  كمقصد سياحي عالمي مميز.

أشادت اللجنة بوجود تراخيص المنشأة لأحد الفنادق وانتهائه بالفندقين الآخرين وجار تجديدهما وسريان السجل البيئي  بجميعهم،  فيما سجلت اللجنة بعض الملاحظات بينها زيادة عدد المنفذين حول حمامات السباحة، وضرورة وجود دواسات عازلة أسفل لوحات توزيع الكهرباء وتوفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، وعدم استيفاء نسبة  تشغيل الـ 5 % العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم تقديم ما يفيد نسبة صرف الأرباح للعاملين وعدم تقديم ما يفيد صرف نسبة العلاوة الدورية 3%  والمقابل المادي للإجازات.


 

البحر الأحمر اخبار محافظات فنادق سياحية الغردقة

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