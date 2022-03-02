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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكراً لـ الرئيس السيسي..طالبة الغربية العائدة من أوكرانيا: وصلنا مصر بفضل حكومتنا

سمر أيمن، طالبة الغربية
سمر أيمن، طالبة الغربية العائدة من أوكرانيا

قالت سمر أيمن، طالبة الغربية العائدة من أوكرانيا، إنها كانت تدرس في أوكرانيا طب الأسنان، وحالياً في الصف الرابع، منوهة إلى أن لديها أخا يدرس معها هناك، معقبة: "إحنا مكناش متخيلين إن هيبقى فيه حرب لأنهم كل سنة كانوا بيقولوا نفس الكلام ومبيحصلش حاجة".

وأضافت سمر أيمن، خلال لقائها على فضائية "تن": "لما حصلت الحرب كنا كلنا متوترين لدرجة إن أنا وأخويا وصاحبتي قعدنا في نفس البيت، علشان لو حصل أي حاجة نكون كلنا مع بعض، لأن كان فيه أخبار بتقول إنهم هيقطعوا الكهرباء والإنترنت هناك، وأخويا كان قاعد في سكن بعيد عني فخوفنا".

وتابعت طالبة الغربية العائدة من أوكرانيا: "قعدنا نجمع بعض أنا وأخويا وواحد زميلنا ومجموعة من الطلاب المصريين التانيين، ومجموعة من الطلاب المغاربة، والجالية المصرية في أوكرانيا وفرت لنا أتوبيس، ووصلنا الحدود الرومانية في خلال 17 ساعة، وده المعدل الطبيعي".

وعقبت سمر أيمن قائلة: "الوضع العام هناك كان توتر وقلق دايماً، وكنا على أعصابنا 24 ساعة، ومكناش بنعرف ننام ونفسنا كانت مسدودة عن الأكل، والحمد لله عدينا منها، ووصلنا مصر بفضل الحكومة المصرية، مكناش متوقعين نوصل بالسرعة دي، والشكر الكامل لـ الرئيس السيسي".

طالبة الغربية أوكرانيا فضائية تن الرئيس السيسي الجالية المصرية

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