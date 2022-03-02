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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدا.. نظر محاكمة المتهم السادس في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظر محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية غدا  ثاني  جلساتها برئاسة المستشار محمد ثروت وعضوية المستشارين سمير زغلول وأمير محرم وأمين سر سعد ابو رية  في محاكمة المتهم السادس  ويدعى م ع ١٦ سنة طالب بالصف الأول الثانوى في قضية فتاة الغربية بسنت المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز بعد أن تم تأجيل أولى جلسات المحاكمة التي نظرتها المحكمة في ٢٤ فبراير الماضي   للأطلاع مع رفض إخلاء سبيله.

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كما تم توجيه له عدة تهم في قرار الإحالة من قبل جهات التحقيق تمثلت في هتك عرض
الفتاة بسنت بغير قوة والتهديد والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة بأن استطال عموم جسدها بيده ومواطن عفتها على النحو المبين بالتحقيقات.

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وكانت  محكمة جنح الطفل بطنطا قد نظرت  أولى جلسات محاكمة المتهم السادس  أولى جلسات محاكمة المتهم السادس ويدعى م ع ١٦ عاما طالب بالصف الاول الثانوى في قضية فتاة الغربية بسنت المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز
حيث تم توجيه له عدة تهم في قرار الإحالة من قبل جهات التحقيق تمثلت في هتك عرض الفتاة بسنت بغير قوة والتهديد والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما بأن استطال عموم جسدها بيده ومواطن عفتها على النحو المبين بالتحقيقات واعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق نقل صور فوتوغرافية لها ومقاطع فيديو بغير رضاها وقام بنشر واستعمال الصور بدون رضاها واعتدي على قيم ومبادئ الحياة الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق شبكة المعلومات الدولية الانترنت وتعمد مضايقة المجني عليها الطفلة بإستعمال أجهزة الاتصالات واساءة استعمالها وبذلك يكون ارتكب جنائية وجنحة يعاقب عليها القانون ونصوصه الموضحة بقرار الإحالة.

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كما تقرر احالته الي جلسة القضية بمحكمة الطفل بطنطا التابعة لمحكمة طنطا الابتدائية واعلان ولي أمر المتهم بقرار الإحالة

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