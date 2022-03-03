ضبط مخزن بويات وآخر لقطع غيار السيارات بدون ترخيص في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية ، فقد واصلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مراقبة الأسواق

وأسفرت الجهود عن ضبط المسئول عن مخزن بويات ومواد بناء - كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة لإدارته مخزن بدون ترخيص

وتبين من الفحص حيازته كمية كبيرة من الدهانات "بويات"منتهية الصلاحية مجهولة المصدر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة

وعثر بداخل المخزن على (980 كيلو جرام بويات - 820 لتر سيلر - 420 كيلو معجون - 210 لتر "تنر ، نفض" جميعها مجهولة المصدر و غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن "بدون ترخيص" ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط صاحب مخزن قطع غيار سيارات – كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة لإدارته المخزن بدون ترخيص

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات بدون مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة

وعُثر بداخل المخزن على (280 قطعة غيار سيارات متنوعة ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.