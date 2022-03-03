عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مخزن بويات وآخر لقطع غيار السيارات بدون ترخيص في القاهرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية ، فقد واصلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مراقبة الأسواق

وأسفرت الجهود عن ضبط المسئول عن مخزن بويات ومواد بناء - كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة لإدارته مخزن بدون ترخيص

وتبين من الفحص حيازته كمية كبيرة من الدهانات "بويات"منتهية الصلاحية مجهولة المصدر غير مصحوبة بأية مستندات  تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة

وعثر بداخل المخزن على (980 كيلو جرام بويات - 820  لتر سيلر - 420 كيلو معجون - 210 لتر "تنر ، نفض" جميعها مجهولة المصدر و غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن "بدون ترخيص" ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط صاحب مخزن قطع غيار سيارات – كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة لإدارته المخزن بدون ترخيص

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات بدون مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة

وعُثر بداخل المخزن على (280 قطعة غيار سيارات متنوعة ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الداخلية سيارات قطع غيار مخزن مديرية امن القاهرة قطع غيار سيارات الجرائم التموينية القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية المقر لمنتدى غاز شرق المتوسط

الحكومة تنفي وجود نقص في السلع الغذائية: المخزون الاستراتيجي يكفي عدة أشهر

انخفاض 7 درجات .. الأرصاد : موجة برودة وسقوط أمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

عبداللطيف الدوماني: مباراة مصر والسنغال صعبة.. وصلاح يحتاج لمعجزة لحصد الكرة الذهبية

بعد توجيهات الحكومة..الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

الصحة: قافلة طبية لأبناء الشرقية للكشف والعلاج مجانا ضمن حياة كريمة

الحرب الروسية الأوكرانية تدعو ناسا للبحث عن بدائل للبقاء.. ماذا يحدث؟

16 ألف متطوع ينضم إلينا..زيلينسكي يعلن نجاح كييف في إفساد خطة موسكو الأولية

لافروف: بايدن لوح بإمكانية اندلاع حرب عالمية وبلا شك ستكون نووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

فيديو

والده يتحدث.. تعرف على سبب وفاة نجل الفنان حازم إيهاب | فيديو

ميسرة مقلد يستقبل 60 طالبا من أوكرانيا في فيينا.. ما قصته.. فيديو جراف

أخويا الصغير.. نورهان عيسى تحسم الجدل حول ارتباطها بـ "ويجز"| فيديو

اللي في قلبه على لسانه .. خطأ فادح للرئيس الأمريكي بايدن أمام الكونجرس .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ