مبادرة «بلدك جميلة».. علوش الأمير يروج لسياحة لبنان بعد انهيار الليرة

تصدرت حملة "بلدك جميلة" مواقع التواصل الإجتماعي، بعد مشاركة البلوجر العراقي "علوش الأمير" عدد من الصور ومقاطع الفيديو يوثق من خلالها تجربته في دعم السياحة في الدول العربية، إذ اختار في كل جولة دولة عربية يوثق من خلالها آثار البلد والأماكن السياحية بها.

افتتح علوش الأمير هذه الجولة بزيارته إلى لبنان، التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة على مدار الشهور الماضية، أدت إلى الانهيار المالي في البلاد، وتبدل حال الكثير فيها.

وبرغم تبدل الوضع الاقتصادي إلا أن بلاد الأرز ما زالت تحتفظ بجمالها الطبيعي وأماكنها السياحية المميزة، يقول علوش الأمير لـ “صدى البلد” : "هذا ما حاولت تسليط الضوء عليه لأن لبنان كحال دول كثير من بينها العراق. تحتاج إلى تنشيط السياحة".

خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها منذ عام 2019، ويتابع: " انخفاض الأسعار يشجع الكثير على زيارة لبنان ودعمها للنهوض مجددا، خاصة أن السياحة تعد مصدر دخل كامل للعديد من الدول من بينها إيطاليا على سبيل المثال".

حرص علوش خلال زيارته لبلاد الثلج على التقاط أكبر ك من الصور ومقاطع الفيديو الذي استطاع من خلالها توثيق المناطق الطبيعية في البلاد، ليعطي خريطة شاملة لكل شخص يرغب في زيارة لبنان، ويضيف: "الجبال الطبيعية، والغابات، الضيعة التي تشبه الريف مصر، فضلا عن المناطق الأثرية بها".

وكان لمناطق التزلج النصيب الأكبر من توثيق جولة علوش الأمير وفريق المبادرة، خاصة أن أسعار تذاكر التزلج في المنتجعات أصبحت مرتفعة مقارنة بالسابق، إذ توفر للزائر شاهد طبيعية على البحر المتوسط مباشرة، ويوضح: "الجمال الطبيعي الذي تتمتع به لبنان يحتاج إلى أعوام لتوثيقه".

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