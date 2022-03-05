تحالف عسكري تقوده بريطانيا يبدأ مناورات في بحر البلطيق

أطلق تحالف تقوده بريطانيا من كوبنهاجن الجمعة مناورات بحرية في بحر البلطيق بهدف إظهار وحدة الدول الغربية في مواجهة روسيا.

وكانت قوة الاستطلاع المشتركة قد أعلنت قبل غزو أوكرانيا عن هذه المناورات ”لإظهار حرية الحركة“ في شمال أوروبا للدول العشر التي يتألف منها التحالف.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس على متن الفرقاطة الدنماركية نيلز جويل ”نشعر بالقلق من حرب باردة جديدة واسدال ستار حديد جديد في أوروبا“.

وستنقل الفرقاطة بمرافقة سويدية 200 عسكري دنماركي إلى إستونيا ضمن جهود حلف شمال الأطلسي لتعزيز جناحه الشرقي ضد روسيا.

واضاف والاس أن العملية التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها الأخرى، تبعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها ”أننا جميعا معا، سواء كنا أعضاء في الناتو أم لا، متكاتفين بقيمنا المشتركة“.

تم إنشاء قوة الاستطلاع المشتركة عام 2012، وهي تضم ثمانية أعضاء في حلف شمال الأطلسي (المملكة المتحدة والدنمارك وهولندا والنروج وإستونيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا)، بالإضافة إلى السويد وفنلندا غير العضوين في الحلف.

وتتركز مهمة القوة المشتركة على حماية القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي وبحر البلطيق.

وتأتي المناورات بالتزامن مع تصاعد حدة المعارك في أوكرانيا.

وسيطرت القوات الروسية، يوم الجمعة، على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، والتي تعد أكبر محطة نووية بأوروبا، ما أثار ردود أفعال دولية واسعة.