ردا علي قرارات روسيا.. تحرك عسكري عاجل للجيش الأمريكي في البلطيق

أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، بإرسال 800 جندي و 20 طائرة هليكوبتر من طراز AH-64 موجودة بالفعل في أوروبا إلى منطقة البلطيق وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال تصريحات صحفية في البيت الأبيض، إن “التحركات العسكرية جاءت ردا على قرار روسيا بالاحتفاظ بقوات عسكرية في بيلاروسيا”.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل أيضًا تقديم المساعدة الدفاعية لأوكرانيا.

كما سترسل الولايات المتحدة 8 مقاتلات إف -35 من ألمانيا إلى الجناح الشرقي لحلف الناتو و 12 مروحية أباتشي من اليونان إلى بولندا، وفقًا لتقارير إعلامية.