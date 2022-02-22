رئيس الدوما الروسي: الاعتراف بسيادة دونيتسك ولوجانسك السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الدموي بالمنطقة

كشف رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، عن السبب الرئيسي لاعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، قائلا إن قرار موسكو الاعتراف بسيادة جمهوريات دونباس، هو السبيل الوحيد الممكن لإنهاء الصراع الدموي في المنطقة.

وادعى فولودين، أن الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، كان السبيل الوحيد للخروج مما وصفه بأزمة إنسانية لروسيا.

وكتب رئيس مجلس الدوما الروسي علي “تيلجرام”: “الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك والتصديق على معاهدات الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة يجب أن يوقف المذابح وموت مواطنينا ومواطنينا الذين يعيشون هناك”.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، مرسوماً يعترف بسيادة جمهوريتي دونباس الانفصاليتين، دونيتسك ولوجانسك.

ووفقًا لفولودين، فإن جمهوريات دونباس كانت منطقة صراع دموي وتم ارتكاب مذابح بحق الروس هناك، كما وصفها بوتين سابقًا بأنها “إبادة جماعية”.

وقال فولودين: “في وضع نواجه فيه كارثة إنسانية، حيث نرى عشرات الآلاف من اللاجئين والنساء والأطفال يجبرون على مغادرة منازلهم، فإن السبيل الوحيد للخروج هو اتخاذ هذا القرار”.