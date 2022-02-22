بايدن لوزير خارجية أوكرانيا: مستعدون للرد بحزم على أي عدوان روسي

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال زيارة الأخير لواشنطن.

وحسب ما ذكره البيت الأبيض، قال البيت الأبيض إن بايدن جدد التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، كما أطلع وزير الخارجية الأوكراني على رد واشنطن على قرار الكرملين بالاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، بما في ذلك الأمر التنفيذي الصادر الليلة الماضية والعقوبات الجديدة.

وكرر بايدن حديثه عن استعداد الولايات المتحدة، بالتعاون الوثيق مع حلفائها للرد بسرعة وحزم على أي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا، مؤكدًا دعم واشنطن لأمن كييف واقتصادها.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، اليوم الثلاثاء، عن حزمة أولى من العقوبات ضد روسيا ردا على قرار رئيسها فلاديمير بوتين، بالاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال بايدن خلال كلمة له من البيت الأبيض "أُعلن عن الدفعة الأولى من العقوبات ضد روسيا ردا على أفعالها أمس"، مضيفًا أن الأمر تم تنسيقه بشكل وثيق مع حلفاء واشنطن وشركائها وستواصل الولايات المتحدة تصعيد العقوبات إذا واصلت سلوكها العدائي ضد أوكرانيا.

وتعهد بدفع موسكو ثمنًا باهظًا، إذا واصلت سلوكها العدائي ضد أوكرانيا، مهددًا بفرض عقوبات إضافية.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن إدارته ستستخدم "كل أداة تحت تصرفها" للحد من تأثير العقوبات ضد روسيا على أسعار الطاقة والغاز المحلية، معترفًا بأن الأمريكيين سيرون على الأرجح ارتفاعًا في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.