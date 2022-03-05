روسيا: توفير ممرات آمنة لسكان مدينتي ماريوبول وفولنوفاحا الأوكرانيتين

عرضت فضائية إكسترا نيوز"، خبرا عاجلا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توفير ممرات آمنة لسكان مدينتي ماريوبول وفولنوفاحا الأوكرانيتين.



وقامت روسيا بحظر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردا على إجراءات غربية تم فرضها على وسائل إعلام روسية، وذلك بعد بدء عمليات عسكرية ضد أوكرانيا.

وأعلنت الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في روسيا "روسكومنادزور" حجب "فيسبوك" والبدء بحجب "تويتر" في روسيا.

وذكرت في بيان أنه "تم اتخاذ قرار بحظر الوصول إلى شبكة فيسبوك (المملوكة لشركة Meta Platforms ، Inc.) في روسيا".