عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذيرات من الأرصاد..

حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات.. رياح وعواصف ترابية.. ونصائح لمرضى الجيوب الأنفية

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم الأحد (صورة من هيئة الأرصاد الجوية)

حالة الطقس اليوم الأحد، محل بحث كبير على محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بسبب إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد إلى منخفض جوي ورياح ترابية بداية من اليوم وخلال الأيام المقبلة مع قرب انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع.

وعن حالة الطقس اليوم، قالت الدكتورة منار غانم ، المسئولة في هيئة الأرصاد الجوية، إن  مصر ستتعرض اليوم إلى منخفض جوي مصجوبا بـ رياح الخماسين  بمنطقة الصحراء الغربية ، مؤكدة أن سرعة الرياح تتراوح بين 40 لـ 70 كم /ساعة وستكون محملة بالأتربة والرمال بكافة المحافظات مما يتسبب في انعدام  في الرؤية الأفقية على بعض الطرق . 

وأشارت إلى أن حالة الطقس اليوم أيضا ستشهد ارتفاع درجات الحرارة بسبب الرياح وأن اليوم الأحد سيشهد  ذروة ارتفاع درجات الحرارة ، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى27 درجة مئوية .

وعن حالة الطقس نهارا، قالت منار غانم، إن الطقس سيكون مائلاً للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية خلال فترة النهار، وستتحول الرياح إلى شمالية غربية وسيكون بها نسب رطوبة عالية وسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط مع دخول الليل، مؤكدة أن رياح الخماسين  ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الليل وسيكون الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية.

في سياق متصل، نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توضيحًا حول منخفضات الخماسين، المرتقب أن تؤثر على حالة الطقس في البلاد، خلال الأيام القادمة، نتيجة لتغير الكتل الهوائية المؤثرة علي مختلف الأنحاء بسبب فرق درجات الحرارة بين اليابس والمياه .

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن منخفضات الخماسين، هي المنخفضات التي تتشكل في السفوح الشرقية لجبال أطلس في وسط وغرب الجزائر وتتحرك موازية لسواحل البحر الأبيض المتوسط من الجزائر لتونس ثم ليبيا و مصر، مرورا إلى بلاد الشام والعراق و تركيا. 

ما هي رياح الخماسين وأسمائها؟

منخفضات الخماسين أو رياح الخماسين هي المنخفضات التي تتشكل في السفوح الشرقية لجبال أطلس في وسط وغرب الجزائر وتتحرك موازية لسواحل البحر الأبيض المتوسط من الجزائر لتونس ثم ليبيا و مصر، مرورا إلى بلاد الشام والعراق و تركيا، ووقت تأثير رياح الخماسين يبدأ بالتشكل مع بدء فصل الربيع فلكيا ( الاعتدال الربيعي 22 مارس ) وتستمر لمدة 50 يوم، وهذا سبب تسميتها بالمنخفضات الخماسينية ( 50 يوم فترة تأثيرها اغلب السنوات).

ولـ رياح الخماسين، التي تُعرف بهذا الاسم في مصر وبلاد الشام، الكثير من الأسماء التي يتم تداولها في البلاد العربية نذكر منها:
– رياح القبلي في السّودان وليبيا 
– رياح الشلوق في تونس وفلسطين 
– رياح الشهيلي في تونس والجزائر
– رياح الشرقي في المغرب 
– رياح الطوز في دول الخليج العربي والعراق
– رياح الشروقي في إيطاليا

هل تصل رياح الخماسين أورويا؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالرغم من نُدرة وصول رياح الخماسين إلى أوروبا إلا أنها تكون محمّلة بالرمال والغبار عندما تصلها، حيث تعمل رياح الخماسين، خلال رحلتها الطويلة على حمل كمياتٍ كبيرة من الأتربة والرمال، التي قد تحجب نور الشمس بشكلٍ كامل وتحول النهار إلى ما يُشبه الليل.

وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية، سبب تشكلها، "أنه مع حركة الشمس الظاهرية نحو الشمال مع الاعتدال الربيعي تبدأ حرارة اليابسة بالزيادة أكثر من المناطق الساحلية والحرارة مياه البحر الأبيض المتوسط لذا ينخفض الضغط الجوي كلما ارتفعت الحرارة في الصحاري، فينتج عنها عدم استقرار ديناميكي في طبقات الجو بسبب الاختلاف الحراري للكل الهوائية ( الباردة فوق البحر والدافئة فوق اليابسة).

منحفض الخماسين

وتلعب جبال أطلس في شمال غرب القارة الافريقية دورًا ديناميكيًا في زيادة الحركة الدورانية للرياح المرافقة للمنخفض الجوي في السفوح الشرقية للسلسلة الجبلية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الاجواء المرافقة لرياح الخماسين، فإنها تترافق معها بجبهة دافئة أجواء مغبرة ورياح نشطة ( وربما حالة عدم استقرار جوي ) ثم جبهة هوائية باردة وكتلة باردة نسبيا أو باردة تتسبب بهطول أمطار في بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم الأحد 6- 3 - 2022

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

  • العظمى الصغرى:
  • القاهرة  27 12
  • الإسكندرية 22 14
  • الإسماعيلية 22 11
  • الدقهلية 22 11
  • الغردقة 25 14
  • المنيا 25 8

نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية لتجنب أضرار رياح الخماسين

- غسل اليدين بشكل متكرر؛ حيث يمكن للفيروسات أن تعيش لفترة أطول على مقابض الأبواب والأسطح الأخرى.

- الحصول على لقاح الأنفلونزا سنويًا،  والذي بدوره يمكنه ان يمنع التهاب الجيوب الأنفية والحساسية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا ومارس التمارين الرياضية بانتظام، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد ، فإن البقاء بصحة جيدة يحافظ على نظام المناعة لديك .

- الإقلاع عن التدخين؛ حيث صرحت كلية الطب بجامعة هارفارد أن دخان السجائر يمكن أن يهيج الجيوب الأنفية.

- استخدم المرطب؛ حيث يمكن أن يؤدي الجفاف إلى آلام الجيوب الأنفية.

نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

- عدم الإفراط في تناول المضادات الحيوية؛ حيث يمكن أن تساعدك المضادات الحيوية إذا كنت مصابًا بعدوى بكتيرية ، لكنها لن تفعل شيئًا للعدوى الفيروسية.

- استخدام محلول ملحي للأنف، ويمكنك شراء محلول ملحي من الصيدلية أو يمكنك صنعه بنفسك عن طريق خلط 1/4 ملعقة صغيرة من الملح مع 8 أونصات من الماء الدافئ. توصي الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة باستخدام الملح الخالي من اليوديد والماء المقطر (أو الماء المغلي والمبرد مسبقًا).

- غلق النوافذ وتجنب الخروج في العواصف الترابية، خاصة بين الساعة 5 صباحًا و 10 صباحًا ، لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه عدد حبوب اللقاح هو الأعلى - محاربة الغبار في المنزل، لذا يجب بتنظيف جميع الأسطح بالمكنسة الكهربائية ومسحها بانتظام .

 

حالة الطقس حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية منخفض جوى رياح الخماسين رياح ترابية فصل الشتاء حالة الطقس الان حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

محافظة الجيزة تناشد المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

روسيا: أوكرانيا كانت قريبة من صنع قنبلة نووية “قذرة”

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات.. رياح وعواصف ترابية.. ونصائح لمرضى الجيوب الأنفية

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

الأرصاد الجوية : منخفض خماسيني يجتاح البلاد وسرعة الرياح تصل لـ 70كم/ساعة|فيديو

موضوعات متعلقة

يضرب مصر اليوم| كل ماتريد معرفته عن منخفض الخماسينى

انعدام الرؤية .. الأرصاد الجوية تحذر من رياح جنوبية غربية تضرب البلاد اليوم | شاهد

الأجواء صيفية.. الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة بكافة المحافظات

شاهد.. عاصفة ترابية تغطي سماء أسوان وتحجب الرؤية

ترشيحاتنا

رئيس أوكرانيا: الجيش الروسي يستعد لقصف مدينة أوديسا بالصواريخ

وزير الأوقاف يلقي كلمة عن الحوار والسلام أمام البرلمانية لدول البحر المتوسط..الأربعاء

انتظام حركة الملاحة الجوية فوق مطار القاهرة رغم الأتربة وانخفاض الرؤية

مدرب المريخ السوداني: محبط بسبب الخسارة أمام الأهلي.. ولم أطلب نقل مباراة الإياب|خاص

الأمم المتحدة: هروب 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا خلال 10 أيام فقط

مفيد فوزي وصفني بالثلاجة.. تصريحات جريئة لـ حسين فهمي من الأقصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوكراني يبيع دبابة روسية عبر الإنترنت.. وebay تحذف الإعلان

تحدوا بوتين.. شاهد لحظة استقالة جميع مذيعي قناة روسية على الهواء|فيديو

نشرة المنوعات.. كفيفة تستعيد بصرها بالقرآن.. تدمير طائرة روسية في السماء.. واشتعال النيران فجأة في قطار ركاب

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

فيديو

"قزم السينما" يلجأ لهذه الأعمال بسبب قلة التمثيل.. فيديو جراف

فيديوجراف.. "سيدورف" أحدثهم.. مشاهير أجانب اعتنقوا الإسلام

على الدبابات والملابس الروسية .. سر حرف Z في الحرب الأوكرانية

صنع بأياد مصرية .. إيجي فاكس أول لقاح محلي الصنع 100%

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ