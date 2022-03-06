حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات.. رياح وعواصف ترابية.. ونصائح لمرضى الجيوب الأنفية

تحذيرات من الأرصاد..

حالة الطقس اليوم الأحد، محل بحث كبير على محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بسبب إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد إلى منخفض جوي ورياح ترابية بداية من اليوم وخلال الأيام المقبلة مع قرب انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع.

وعن حالة الطقس اليوم، قالت الدكتورة منار غانم ، المسئولة في هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستتعرض اليوم إلى منخفض جوي مصجوبا بـ رياح الخماسين بمنطقة الصحراء الغربية ، مؤكدة أن سرعة الرياح تتراوح بين 40 لـ 70 كم /ساعة وستكون محملة بالأتربة والرمال بكافة المحافظات مما يتسبب في انعدام في الرؤية الأفقية على بعض الطرق .

وأشارت إلى أن حالة الطقس اليوم أيضا ستشهد ارتفاع درجات الحرارة بسبب الرياح وأن اليوم الأحد سيشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة ، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى27 درجة مئوية .

وعن حالة الطقس نهارا، قالت منار غانم، إن الطقس سيكون مائلاً للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية خلال فترة النهار، وستتحول الرياح إلى شمالية غربية وسيكون بها نسب رطوبة عالية وسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط مع دخول الليل، مؤكدة أن رياح الخماسين ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الليل وسيكون الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية.

في سياق متصل، نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توضيحًا حول منخفضات الخماسين، المرتقب أن تؤثر على حالة الطقس في البلاد، خلال الأيام القادمة، نتيجة لتغير الكتل الهوائية المؤثرة علي مختلف الأنحاء بسبب فرق درجات الحرارة بين اليابس والمياه .

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن منخفضات الخماسين، هي المنخفضات التي تتشكل في السفوح الشرقية لجبال أطلس في وسط وغرب الجزائر وتتحرك موازية لسواحل البحر الأبيض المتوسط من الجزائر لتونس ثم ليبيا و مصر، مرورا إلى بلاد الشام والعراق و تركيا.

ما هي رياح الخماسين وأسمائها؟

منخفضات الخماسين أو رياح الخماسين هي المنخفضات التي تتشكل في السفوح الشرقية لجبال أطلس في وسط وغرب الجزائر وتتحرك موازية لسواحل البحر الأبيض المتوسط من الجزائر لتونس ثم ليبيا و مصر، مرورا إلى بلاد الشام والعراق و تركيا، ووقت تأثير رياح الخماسين يبدأ بالتشكل مع بدء فصل الربيع فلكيا ( الاعتدال الربيعي 22 مارس ) وتستمر لمدة 50 يوم، وهذا سبب تسميتها بالمنخفضات الخماسينية ( 50 يوم فترة تأثيرها اغلب السنوات).

ولـ رياح الخماسين، التي تُعرف بهذا الاسم في مصر وبلاد الشام، الكثير من الأسماء التي يتم تداولها في البلاد العربية نذكر منها:

– رياح القبلي في السّودان وليبيا

– رياح الشلوق في تونس وفلسطين

– رياح الشهيلي في تونس والجزائر

– رياح الشرقي في المغرب

– رياح الطوز في دول الخليج العربي والعراق

– رياح الشروقي في إيطاليا

هل تصل رياح الخماسين أورويا؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالرغم من نُدرة وصول رياح الخماسين إلى أوروبا إلا أنها تكون محمّلة بالرمال والغبار عندما تصلها، حيث تعمل رياح الخماسين، خلال رحلتها الطويلة على حمل كمياتٍ كبيرة من الأتربة والرمال، التي قد تحجب نور الشمس بشكلٍ كامل وتحول النهار إلى ما يُشبه الليل.

وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية، سبب تشكلها، "أنه مع حركة الشمس الظاهرية نحو الشمال مع الاعتدال الربيعي تبدأ حرارة اليابسة بالزيادة أكثر من المناطق الساحلية والحرارة مياه البحر الأبيض المتوسط لذا ينخفض الضغط الجوي كلما ارتفعت الحرارة في الصحاري، فينتج عنها عدم استقرار ديناميكي في طبقات الجو بسبب الاختلاف الحراري للكل الهوائية ( الباردة فوق البحر والدافئة فوق اليابسة).

منحفض الخماسين

وتلعب جبال أطلس في شمال غرب القارة الافريقية دورًا ديناميكيًا في زيادة الحركة الدورانية للرياح المرافقة للمنخفض الجوي في السفوح الشرقية للسلسلة الجبلية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الاجواء المرافقة لرياح الخماسين، فإنها تترافق معها بجبهة دافئة أجواء مغبرة ورياح نشطة ( وربما حالة عدم استقرار جوي ) ثم جبهة هوائية باردة وكتلة باردة نسبيا أو باردة تتسبب بهطول أمطار في بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم الأحد 6- 3 - 2022

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 27 12

الإسكندرية 22 14

الإسماعيلية 22 11

الدقهلية 22 11

الغردقة 25 14

المنيا 25 8

نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية لتجنب أضرار رياح الخماسين

- غسل اليدين بشكل متكرر؛ حيث يمكن للفيروسات أن تعيش لفترة أطول على مقابض الأبواب والأسطح الأخرى.

- الحصول على لقاح الأنفلونزا سنويًا، والذي بدوره يمكنه ان يمنع التهاب الجيوب الأنفية والحساسية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا ومارس التمارين الرياضية بانتظام، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد ، فإن البقاء بصحة جيدة يحافظ على نظام المناعة لديك .

- الإقلاع عن التدخين؛ حيث صرحت كلية الطب بجامعة هارفارد أن دخان السجائر يمكن أن يهيج الجيوب الأنفية.

- استخدم المرطب؛ حيث يمكن أن يؤدي الجفاف إلى آلام الجيوب الأنفية.

نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

- عدم الإفراط في تناول المضادات الحيوية؛ حيث يمكن أن تساعدك المضادات الحيوية إذا كنت مصابًا بعدوى بكتيرية ، لكنها لن تفعل شيئًا للعدوى الفيروسية.

- استخدام محلول ملحي للأنف، ويمكنك شراء محلول ملحي من الصيدلية أو يمكنك صنعه بنفسك عن طريق خلط 1/4 ملعقة صغيرة من الملح مع 8 أونصات من الماء الدافئ. توصي الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة باستخدام الملح الخالي من اليوديد والماء المقطر (أو الماء المغلي والمبرد مسبقًا).

- غلق النوافذ وتجنب الخروج في العواصف الترابية، خاصة بين الساعة 5 صباحًا و 10 صباحًا ، لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه عدد حبوب اللقاح هو الأعلى - محاربة الغبار في المنزل، لذا يجب بتنظيف جميع الأسطح بالمكنسة الكهربائية ومسحها بانتظام .