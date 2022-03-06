بعد انقطاع عامين بسبب كورونا.. اليوم أول اختبارات المرحلة الابتدائية بالسعودية

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية أن طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في السعودية، أدوا اليوم أول اختبارات تحريرية حضوريا، بعد عامين من الانقطاع عن الحضور للمدارس بسبب جائحة كورونا خلال السنتين الماضيتين.

ويؤدي الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام (الابتدائي والمتوسط والثانوي) الاختبارات التحريرية في ثاني أسابيع الاختبارات، بعد أن انتهت المدارس من إجراء الاختبارت الشفوية والعملية خلال الأسبوع الماضي.

وشددت وزارة التعليم السعودية على كافة المدارس ضرورة إنهاء أعمال التصحيح والمراجعة النهائية ورصد الدرجات أولًا بأول في نظام "نور" الإلكتروني فور الانتهاء من الاختبارات يوميًا، تمهيدًا لإعلان النتائج بنهاية دوام الخميس القادم السابع من شهر شعبان الجاري وتسليم الإشعارات، وذلك قبل بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني، التي تبدأ بنهاية دوام الخميس القادم.

من جهة أخرى، أكدت لائحة تقويم الطالب أن تتولى لجان التوجيه والإرشاد في المدارس الابتدائية الطالب الذي لن يتمكن من الانتقال إلى الصف التالي في نهاية العام الدراسي للتحقق من مستوى تحصيله الدراسي في المواد التي لم ينجح فيها، والتأكد من قرار إبقائه في صفه، ومن ثم يتم اتخاذ قرار عن طريق اللجنة إما بترفيعه أو إبقائه في صفه.

وبينت اللائحة أنه يتعين على المعلم أن يدون تقويمه للطالب في المعايير بشكل يومي في سجل متابعة التقويم، ثم ينقل خلاصة تقويمه وملحوظاته إلى نظام نور الإلكتروني في نهاية كل فترة من فترات التقويم والمحددة بواقع مرتين لكل فصل دراسي موثقة بشواهد وأدلة على مستواه الدراسي، مع تدوين لوصف سلوك ومواظبة الطالب في الشهادة لكل فصل دراسي خلال العام.