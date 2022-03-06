أمين اتحاد الغرف التجارية: توجيهات السيسي وراء زيادة الرصيد الاستراتيجي من السلع

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مصر تستورد نصف الطعام الخاص بها وكذالك نستورد نصف المستلزمات الغذائية التي نستخدمها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه رغم ارتفاع أسعار النقل وأسعار الزيوت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، كان هناك توجيهات في وقت سابق من الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة السعة التخزينية والصوامع الحديثة ما أدى إلى زيادة الرصيد الاستراتيجي من السلع.

وأضاف أن الدولة قامت برفع سعر توريد القمح للفلاح 100 جنيه ليصل لـ 800 جنيه، ومن المتوقع أن يتم توريد من 4 إلى 5 ملايين طن من القمح وهذا يكفي للعام القادم.