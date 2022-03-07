شبانة : الزمالك اتفق مع فيريرا على منصب جديد بعد نهاية عقده

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": "علم "بوكس تو بوكس" أن الاتفاق بين إدارة الزمالك والبرتغالي جيسفالدو فيريرا لن يكون فقط على توليه المسئولية الفنية للفريق لمدة موسم ونصف وهي مدة التعاقد".

وتابع: "اتفق مسئولو الزمالك على تولي فيريرا منصب المستشار الفني للنادي بعد نهاية العقد حال رفضه التجديد للفريق وقتها، وشدد مسئولو الزمالك في اتفاقهم مع فيريرا على أن مستقبل كرة القدم في النادي سيكون خاص به وسيكون هو المسئول عن الملف برمته وتحديد المدير الفني بعدها".

وأكمل: "أوضح مسئولو الزمالك لفيريرا أنه لن يتم التدخل في عمله وسيكون له الحرية الكاملة في كافة الأمور الخاصة بالفريق".