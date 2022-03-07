تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز

أعلن رضا شحاتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في المباراة التي تجمع بينها ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

في حراسة المرمى: إسلام طارق

الدفاع: عمرو سعداوي، عمرو طارق، محمد نجيب، ألان كيامبادي

الوسط: إسلام محارب، دانيال إيدي، سيف العجوز

الهجوم: محمود الشبراوي، أرنو راندريانانتيناينا، إسلام عبد النعيم

ويجلس على مقاعد البدلاء: عماد السيد، محمود الجزار، محمد رزق، شيميلس بيكيلي، خالد قمر، إسلام رشدي، كريم طارق، أحمد عامر، عمرو بركات.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 10 مباريات، فيما يأتي الجونة في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.