الجنرال الذهبي.. القومي للترجمة يحتفل بيوم الشهيد المصري تخليدا لاستشهاد عبدالمنعم رياض.. فيديو

نظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى، اليوم الأربعاء ٩ من مارس الجاري، احتفالية بيوم الشهيد المصري، وذلك تخليدًا لذكرى استشهاد رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض.

وحضر الاحتفالية كل من اللواء أركان حرب دكتور وائل ربيع، المستشار بمركز السياسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور أشرف الشرقاوي رئيس قسم اللغات الشرقية بآداب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العلي رئيس قسم اللغة العبرية بجامعة المنوفية، وأدار الندوة الدكتور محمد عبود مدرس اللغة العبرية في كلية الآداب جامعة عين شمس.

بدأت الاحتفالية بالنشيد الوطني، ثم الوقوف دقيقة حداد علي روح رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض، وتم مناقشة الجزء الجديد من العمل الموسوعي "انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية".

وقال اللواء وائل ربيع، أنه كان يوجد كتب صغيرة تتحدث عن إسرائيل منذ صغره، وكان يحرص هو واصدقاءه علي قراءة تلك الكتب، لمعرفة الإسرائيليين وكيفية تحريكهم للدبابات والأسلحة.

وتابع أنه يوجد جهود كبيرة في ترجمة الكتب الإسرائيلية في مصر، والتي تقدم العديد من المعلومات القيمة والشيقة التي يستفاد منها العديد خصوصًا طلاب الكلية الحربية، الذين يلتزموا علي قراءة تلك الكتب المهمة.

وعقب اللواء وائل ربيع، أن الفريق عبد المنعم رياض من مواليد طنطا، ودخل كلية الطب ثم التحق بالكلية الحربية، وكان له حضور متميزًا، وحضر الحرب العالمية الثانية، وسافر روسيا وسُمي "الجنرال الذهبي"، وذلك نسبة لذكائه العالي.

وأضاف أن الفريق عبد المنعم رياض كان لديه رؤية عالية للغاية، وتفكير جذاب، وكان من أشهر كلامه للحث علي الحرب "كن بين جنودك في احلك الظروف ولا تقلق".

وأشار وائل ربيع، أنه في الكتاب الجديد "انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية"، يوجد العديد من النقاط المهمة التي أشار لها الكتاب، وأولهم الانضباط والنظام داخل صفوف الجيش، وهي أهم نقطة يجب أن يحرص عليها الجنود.

ونوه الدكتور عمرو عبد العلي رئيس قسم اللغة العبرية بجامعة المنوفية، أنه لا بد فهم السياق وإدراكه جيدًا حتي يتم الترجمة الصحيحة داخل أي كتاب، ويجب ترجمة السياق ترجمة صحيحة وسليمة الي أي لغة، وذلك للحفاظ علي مضمون السياق ووصوله للمتلقي بشكل صحيح.

واكمل أن الوثائق الإسرائيلية تعد من أهم الوثائق المترجمة التي يحب أن يقرأها، ويستمتع بها للغاية في فهم الترجمة وعناصرها، وتطبيقها مع وثائق أخري في الترجمة، وخصوصًا الترجمة الإسرائيلية العبرية.

وتابع الدكتور عمرو عبد العلي، أن الوثائق الإسرائيلية تضمن كنز كبير من المعرفة، ويجب إدراك أهمية تلك الوثائق الإسرائيلية، وتضمينها داخل الكتب، للاستفادة منها، كما أنها تثبت خطة الخداع الاستراتيجي للدولة المصرية بصدد الهجوم علي إسرائيل.

كما تثبت تلك الوثائق الخطط الاستراتيجية للمخابرات المصرية، والذكاء في الهجوم علي إسرائيل وهزيمتهم، ونجاح فكرة الخداع للمناورات من قبل الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك في المناورات علي إسرائيل.

وصدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، المجلد الثاني من الجزء الرابع للعمل الموسوعي "انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية"، و الذي يحتوي التقرير الثالث والأخير من تقارير لجنة إجرانات، والتي تم تشكيلها في نوفمبر 1973 للتحقيق في القصور الذي تصرف به الجيش الاسرائيلي خلال حرب أكتوبر.

‎"انتصار أكتوبر في الوثائق الاسرائيلية" من إشراف و مراجعة و دراسة إبراهيم البحراوي، ومن ترجمة أشرف الشرقاوي، وحسين عبد البديع وعمرو عبد العلي علام.

‎ويطرح هذا العمل الموسوعي سؤالًا من شقين، الأول هو لماذا صممت السلطات الاسرائيلية على حجب أهم الوثائق لمدة أربعين عامًا، والثاني لماذا تعمدت حذف بعض الكلمات أو الأسطر والفقرات من الوثائق التى نشرفت.