بعد تريند مشروع المشروبات الساخنة.. كريم الحسيني: الشغل مش عيب

قال الفنان كريم الحسينى، إن عمره 38 سنة، ولازال بداخله أحلام يسعى لتحقيقها، لافتاً إلى أن مجال الفن لا يعتمد قواعد فمن الممكن أن يكون اليوم صاحب ددور مهم وكبير والعام القادم لا يتذكره أحد.

وأضاف " الحسينى"، خلال حواره لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه حصد عام 2009 جائزة أفضل ممثل صاحب فى مهرجان الإعلان ، عام 2010 لم يعرض عليه أى عمل فنى.

وأشار الفنان كريم الحسينى، إلى أنه يدرس مادة الدوبلاج والتمثيل الإذاعى فى جامعة مصر، والطلبة الذين يقوم بتدريسهم بعد انتشار الفيديو قالوا له "هنيجى نشرب قهوة عندك".

وتابع الفنان كريم الحسينى، أن أى نجاح فى حياتة يعود إلى والدته التى تمنت أن يكون ممثلاً ومطرباً يوماً ما، مؤكداً أنه شارك مع أكبر النجوم فى مصر وكان ابن "أحمد زكى" فى معالى الوزير.

وأكد الفنان كريم الحسيني: "الشغل مش عيب.. وابنى قالى أنت تقعد باشا وأنا أعمل المشاريب للناس".