قبول استئناف فرج عامر على حكم حبسه بتهمة السب والقذف

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية اليوم الاحد، قبول استئناف المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة على حكم حبسه 3 شهور بتهمة السب والقذف، فى قضية سب عضو مجلس إدارة النادى أشرف مختار.

وتضمن القرار إيقاف الحكم الصادر ضد رئيس نادى سموحة، وتأييد الدعوى المدنية، واستعملت هيئة المحكمة الرافة مع المتهم بسبب كبر سنه حيث يبلغ عمره 74 سنة.

كانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار مصطفى مرسى، أصدرت حكما بمعاقبة، رئيس نادى سموحة، بالحبس ٣ شهور بتهمة السب والقذف، وكفالة مالية 50 ألف جنيه، وإلزامه بالتعويض المدنى قدره مائة الف جنيها، لإتهامه بسب عضو مجلس إدارة نادى سموحة الرياضي.

وتبين من التحقيقات التي أجرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية فإنه جرى إحالة رئيس نادي سموحة، في دائرة قسم شرطة سيدي جابر، قام بسب المجنى عليه عضو مجلس إدارة نادي سموحه، بان بادر بالاتصال به هاتفيا ووجه له خلاله ألفاظا من شأنها خدش شرفه واعتباره، وتضمنت طعنًا في عرضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن اتى بالفعل المبين بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.