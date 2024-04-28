ثقافة الإسكندرية تقدم التجربة النوعية "كاسبر" على مسرح الأنفوشي

شهد قصر ثقافة الأنفوشي، العرض المسرحي "كاسبر"، في ختام عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظة الإسكندرية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

فكرة العرض مستوحاة من نص " كاسبر " للكاتب النمساوي بيتر هاندكه، ويناقش قضية أصحاب الأرض، ليصور معاناة الشعب الفلسطيني على مر التاريخ.

وتدور الأحداث داخل أحد المصانع حول مجموعة من العمال قرروا الانفصال عن الإدارة وبناء مصنع جديد خاص بهم، وبمرور الوقت يتم بناء المصنع بالفعل بالحديقة المجاورة، ويتم الاستيلاء تدريجيا على الأرض وتتوالى الأحداث.

"كاسبر" تجربة نوعية لبيت ثقافة بولكلي، أداء محمد جابر، محمد عصمت، مروان محمود، فارس فياض، محمد صلاح، كيرو عماد، مؤمن هشام، زياد رضا، محمد أيمن، ديكور وملابس دنيا عزيز، إعداد موسيقى محمد إبراهيم، تصميم إضاءة أحمد طارق، ماكياج نادين وائل، مخرج مساعد أمجد ماجد، دراماتورج وإخراج أشرف علي.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د.سارة توفيق، الناقد يسري حسان، الكاتب المسرحي سعيد حجاج، المخرج شاذلي فرح، الموسيقار حازم الكفراوي، وأمل فاروق، وينفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

وقدمت قصور الثقافة 12 عرضا مسرحيا مجانيا بمحافظة الإسكندرية، بدءا من منتصف أبريل ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي.

ومن المقرر أن تنطلق العروض بمحافظة البحيرة بدءا من مساء اليوم مع العرض المسرحي "بنت القمر" لفرقة قصر ثقافة المحمودية على مسرح النادي الاجتماعي، وتستمر حتى ٤ مايو المقبل.