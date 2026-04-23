6 ساعات .. انقطاع المياه غدًا عن مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، انقطاع المياه عن مركز ومدينة بيلا بالكامل يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، لمدة 6 ساعات متواصلة.

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يرجع إلى إخطار شركة الكهرباء بتنفيذ أعمال صيانة على محولات الكهرباء، الأمر الذي سيترتب عليه توقف تشغيل محطات المياه خلال فترة الأعمال، مما يؤثر على ضخ المياه بمختلف أنحاء المركز والمدينة.

وأهابت الشركة بالمواطنين، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس، ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع لتجنب أي تأثيرات على الخدمات اليومية.

وأكدت الشركة أنه تم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتغطية احتياجات المناطق المتأثرة، مشيرة إلى إمكانية طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.