شخص يقتل زوجته بمساعدة والدته وشقيقه بالمنوفية| تفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من (شخصين- مقيمين بدائرة قسم الشرابية بالقاهرة) ، بأنهما حال قيامهما بزيارة كريمتهما المقيمة بدائرة المركز "متزوجة من أحد الأشخاص"له معلومات جنائية") لعدم تجاوبها على هاتفها المحمول مُنذ 10 أيام وعقب وصولهما تقابلا مع والدة زوج كريمتهما، وأخبرتهما بوفاة كريمتهما مُنذ حوالى 3 أيام ، ورفضت الإفصاح عن مكان دفنها.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالمنوفية إلى وجود خلافات زوجية بين المذكورة وزوجها والتى أسفرت عن تعديه عليها بالضرب حتى فقدت الوعى فإصطحبها وبرفقته والدته وشقيقه لعيادة أحد الأطباء.

والذى أخبرهم بسوء حالتها وضرورة نقلها لإحدى المستشفيات لعلاجها فعادوا لمسكنهم وعقب ذلك توفيت متأثرة بإصابتها ، فقاموا بالتخلص من الجثة بوضعها داخل جوال وقاموا بربطه بحجارة ، وقام شقيقه بإحضار دراجة بخارية "تروسيكل خاصة به" ثم قام زوجها ووالدته بوضع الجثة بالدراجة المشار إليها وتوجهوا جميعاً إلي رياح الباجورية بدائرة مركز شرطة الباجور وألقوا جثة المجنى عليها به.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. وعقب ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من إنتشال الجثة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.